港交所傳設美代表處 加強國際影響

中美關係焦灼，中概股陷退市危機之際，彭博引述消息人士透露，港交所（388）計劃在紐約設立一個代表處，以推廣其在美國市場的業務，加強國際影響力。港交所發言人對有關傳言不予置評。報道指，位於紐約的新代表處，將只由大約5名員工組成。港交所將需要獲得監管許可，並計畫最早明年開設該代表處。另又指港交所管理層相信辦事處的開設將不會遇到任何政治層面的反對。報道指，紐約辦公室的設立將標誌港交所首次踏足美國市場。事實上，港交所已分別在上海、北京、新加坡和倫敦設立了代表處，同時擁有倫敦金屬交易所（LME）。港交所已計劃在北美和歐洲開設新的營銷和客戶覆蓋中心。