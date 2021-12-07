阿里高層執位 徐宏任首席財務官

新冠病毒不停變種，港人要有心理準備，與之打一場持久戰。港府本周四起將強制使用「安心出行」範圍擴展至所有食肆、戲院、健身中心、美容按摩院等表列處所，只有三類人士獲豁免，包括六十五歲或以上和十五歲或以下人士、殘疾人士，以及無家者等獲認可豁免人士。新措施有助內防反彈，公眾會支持，但如何協助沒智能手機的弱勢社群，脫離「豁免人士」，各界須集思廣益。 「豁免人士」主要是無家者，當中不少是長者，他們無法負擔智能手機及每月台費，即使獲贈手機，未必懂得如何使用。在擴大「安心出行」使用範圍後，無家者仍可「填紙仔」進入表列處所，但對他們或別人，都並非是最好的防疫安排，一旦有處所爆疫，就要動員致電...

2021-12-07