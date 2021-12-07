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阿里高層執位 徐宏任首席財務官

2021-12-07 列印
　　阿里巴巴（9988）昨日公布管理層及架構出現變動，徐宏將接替武衛出任公司的首席財務官，並於2022年4月1日生效。武衛會繼續為阿里巴巴的合夥人以及擔任董事。另外，阿里宣佈公司升級「多元化治理」體系，任命戴珊和蔣凡分別負責新設立的「中國數字商業」和「海外數字商業」兩大板塊。

  阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇發內部信，提及戴珊作為集團總裁，將代表阿里巴巴集團分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽），B2C零售事業群，淘菜菜，淘特和1688等業務，共同形成「中國數字商業板塊」。張勇稱，期待戴珊繼續發揮阿里在中國消費領域的引領角色。



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