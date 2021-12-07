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中概股爆小股災 恒指收市挫417點

2021-12-07 列印
■恒指昨日收挫417點，報23349點。
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　　滴滴啟動美國退市計畫，或掀退市潮，引發中概股昨日出現小股災，藍籌新貴京東(9618)及網易(9999)首日「染藍」挫近5%，阿里巴巴(9988)及百度(9888)齊跌逾5%，恒指昨低開346點後，在A股造好下跌幅一度收窄至138點；惟後勁不繼，收挫417點，報23349點，大市成交1700億元。

　　市場憂慮中概股在美國除牌，相關股份顯著受壓。阿里一度再創上市新低109.5元，收跌5.61%，報112.7元。京東（9618）及網易（9999）「染藍」首日挫4.85%及4.73%，收306元及161.2元。嗶哩嗶哩(9626)跌滑4.4%，收報430.2元，一度見上市新低422.4元；攜程（9961）急挫13.21%收造193.9元；理想汽車（2015）瀉12.84%收造118.1元；小鵬（9868）急跌7.96%，收180.4元；百度挫5.73%。



  其餘大型科網股不能倖免，騰訊（700）跌3.2%；美團（3690）跌3.65%；小米（1810）跌2.74%，收報19.12元，曾下試19元一年低位。科網股大跌，科指插3.34%，收5727點，曾低見5710，為科指面世以來新低。國指跌180點，收報8274，同樣曾創一年低位8258。

        藍籌新貴全數表現受壓，新奧能源（2688）高開低走，股價插6.46%收報137.5元，為表現第二差藍籌股；潤啤（291）跌2.24%收造60.95元。港交所（388）逆市漲1.15%，收報456元。

藍籌新貴全數受壓

        生科股捱沽，香港上市生物科技股指數急跌5.52%。藥明生物（2269）插7.07%收報95.9元，領跌藍籌股。

        受惠內房融資或獲鬆綁，內房股靠穩。時代中國（1233）漲2.33%收報4.39元；碧桂園（2007）升1.84%收報7.19元。        

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