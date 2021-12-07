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Mox客戶破20萬 半年增一倍

2021-12-07 列印
　　渣打香港牽頭成立的虛擬銀行Mox於去年9月正式開業，至今已一年多。Mox最新公布，客戶人數已突破20萬名，較五月的客戶群增長1倍，即完成目標上客量。

  Mox指出，現有超過八成客戶正在使用該行至少兩種產品及服務。隨著客戶群增長，客戶使用銀行卡的交易量及總額亦同步上升。客戶使用Mox Card消費已累積超過30億元；而該行現時每個月亦處理超過100萬宗成功交易，較其推出Mox Credit服務之前上升了1倍。



  截至今年8月底止，Mox的客戶人數接近16萬名，存款金額近56億元。至今客戶人數已過20萬人，即再增了逾4萬人。

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