央行數碼貨幣聯網 跨境支付以秒計

金管局總裁余偉文昨日表示，該局與人民銀行、泰國央行及阿聯酋央行進行的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（m-CBDC Bridge）項目的研究測試顯示，目前跨境支付或要需時2、3日，透過該項目，所需時間可化為秒計，費用至少減半。余偉文認為，有關國際項目具有潛力可在區內，甚至全球拓展。此外，他指，香港亦正在研究零售央行數碼貨幣的可行性，為將來作好準備；又與人行就數字人民幣在港的使用進行研究。他指出，內地金融創新近年發展迅速，香港在金融科技上亦可扮演角色，包括在資金融通及系統的對接，並可在金融科技上加強自身競爭力，及強化與內地的聯繫，同時對內部提升，對外拓展。