中環IFC外望——一田百貨料聖誕銷售升5%

一田百貨荃灣店3樓完成為期五個月的優化工程後，近期已重新開幕。一田百貨行政總裁黃思麗（見圖）表示，該店斥資近2000萬元進行優化工程，一般店舖優化後的回本期為三年，預計明年仍有兩至三間店舖會進行翻新工程，以及再開3間新店。她又表示，看好聖誕節及新年銷售，預料將按年升5%至8%。一田荃灣店佔地逾5.7萬平方呎，黃思麗指出，荃灣店第二期的4樓優化工程料最快明年或有機會完成。她預計，明年將會再開三間分店，並預告其中一間將位於天水圍，面積介乎3800呎，料明年上半年開幕。屆時一田在港將共有14間分店，包括3間百貨、9間超市及2間便利店。黃思麗表示，今年一田購物優惠日首日生意升勢強，整體生意較去年持平；隨著本港疫情穩定，以及電子消費券的推出，8月及10月均見部份產品錄得增長，今年整體百貨業務按年微升，惟由於限聚令放寬，市民在家煮食減少，超市業務按年跌12%，但較2019年仍上升19%。她透露，該公司已推出一系列節日禮盒及禮物籃等產品，預計聖誕節及新年銷售表現持續向好，料按年增加5至8%。九巴2.49億購雙層巴士載通（062）公佈，旗下全資附屬公司九巴與ADL Asia簽訂採購合同，向其採購46部12.8米Enviro 500雙層CBU巴士及26部11.3米Enviro 500雙層CBU巴士，總代價約為2028萬英鎊（包括所有運輸和保險費用），乃以投標方式達致，而採購合同的代價，九巴分三期以現金支付。該公司指出，昨日其全資附屬公司九巴及龍運分別與ADL Asia簽訂舊有合同，合併計算總代價約2.49億元，乃以投標方式達致，而以上所有款項由九巴及龍運的日常營運資金及銀行信貸支付。ADL Asia為ADL（英國一主要巴士製造商）的銷售及支援部門，且是香港巴士市場雙層巴士的主要供應商。載通表示，採購合同及舊有合同下的交易是於該公司日常及一般業務過程中簽訂，並且屬於更換退役巴士及提升九巴及龍運服務質素的持續措施。相信採購合同及舊有合同的條款公平合理。高瞻