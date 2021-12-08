蘋果早段曾破頂升逾3% 科技股勁彈 杜指飆517點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35744點，升517點；標普500指數報4686點，升94點；納斯達克指數報15696點，升471點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.71港元，較香港收市價升0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見465.80港元，較香港收市價升2.00港元。
美國財長耶倫在英國《金融時報》的一個活動上表示，通脹是當前擔憂，一些供應短缺情況可能需要幾年時間才能解決；辭職率高則表明勞動力市場吃緊，目前差不多每間公司都抱怨招聘困難。
英特爾擬分拆業務 股價飆7%
經濟數據方面，美國10月貿易逆差為671億美元，預期為逆差668億美元；前值為逆差809億美元。美國今年第三季非農單位勞工成本修正後為上升9.6%，預期及初值均為上升8.3%。
各類股份普遍向好，英特爾計劃分拆自動駕駛業務Mobileye，其估值或達到500億美元，刺激股價曾升7%，見55美元後升幅收窄。據報歐盟反壟斷監管機構正深入調查微軟以160億美元收購語音識別公司Nuance Communications（NUAN）交易，微軟股價曾升近2%；NUAN則逆市微跌不足1%。
美國前總統特朗普旗下社交媒體公司Trump Media & Technology Group（TMTG），擬與特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition（DWAC）合併上市，但DWAC遭當局索取資料調查，惟特朗普概念股股價未受影響，DWAC曾升逾7%，PHUN則升5%。
歐洲股市大幅反彈，德法兩市升幅接近3%。德國DAX指數收報15813.94點，升433點，升幅2.82%。法國CAC指數收報7065.39點，升199點，升幅2.91%。英國富時100指數收報7339.9點，升107點，升幅1.49%。
因對Omicron變種病毒的擔憂緩解，帶動油價造好，尾段升幅擴大。紐約期油接近收市時報每桶72.17美元，升2.68美元，升幅3.86%。
人行放水 港股急彈634點
港股方面，人行宣佈全面降準「放水」，料釋放長期資金約1.2萬億元人民幣，推動恒指昨日急彈634點，收報23989點，重越10天線。近日受美國退市危機困擾的中概科網股升勢凌厲，其中在阿里巴巴（9988）急飆12%帶動下，科指大漲4.2%，收報5968點，但大市成交金額反降至1534億元。
大型科網股齊齊造好，阿里巴巴以近全日高位126.5元收市；美團（3690）揚5.8%，收報245.8元；騰訊（700）升3.6%，收報463.8元，ATM共為恒指貢獻365點升幅。