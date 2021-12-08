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微博今掛牌 暗盤破底

2021-12-08 列印
　　內地社交平台微博（9898）昨日公佈招股結果，僅輕微超購1.67倍，在認購反應冷淡下暗盤亦見「潛水」，其於耀才暗盤收報261元，較定價272.8元低4.3%，一手20股蝕236元。

　　焦點新股商湯集團（020）首日招股反應慢熱，綜合多家券商數據，孖展認購額錄16.74億元，超購1.8倍。



　　人工智能「獨角獸」昨日開招，綜合多家券商數據，錄得16.74億元孖展認購額，以公開發售集資5.99億元計，超購1.8倍。中國流動遊戲開發商青瓷遊戲（6633）次日招股，統計數家券商資料，孖展認購額約13.5億元，超購近10.4倍。

  至於明日截止招股的康耐特光學（2276），其公開發售孖展仍未獲足額認購。
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