博企擬關貴賓廳 業界料疊碼仔恐消失

市場消息指，永利澳門（1128）、金沙中國（1928）及新濠國際（200）擬於本月內結束與博彩中介人（俗稱「疊碼仔」）合作，以及關閉旗下全線中介人貴賓廳。濠賭股昨日全線向好，其中金沙中國表現最好，急升6.2%。澳門最大中介人集團太陽城老闆周焯華涉違法開賭被捕後，旗下貴賓廳已全線關閉，但事件進一步發酵，並波及整個中介人行業。以貴賓廳業務為主的永利澳門日前已傳出率先於本月20日前關閉旗下全線中介人貴賓廳，並陸續有其他博企仿效，包括金沙及新濠。澳門媒體《濠博新聞》引述一封疑是新濠國際旗下新濠博亞向中介人發出的信函，指由本月21日起終止合作關係，包括新濠天地和新濠影匯的貴賓廳均須在上述日期前停運。消息指，設於新濠天地的廣東、德晉、京城及勵盈貴賓廳，均收到相關通知。新濠國際未有就傳聞作回應。濠賭股全線向好不過，消息未有影響博企股價，加上澳門本月首5日賭收錄13億元，反映中場表現強勁，六大博企昨日全線反彈，其中金沙中國表現最好，升6.2%，收報18.16元，而永利澳門、美高梅中國（2282），銀娛（027）、澳博（880）及新濠國際齊齊升約3%至4%。有不願具名的業界人士指，目前廣東、德晉等貴賓廳雖仍有營運，但客人寥寥無幾，因為賭客都不想與中介人扯上關係。雖然貴賓廳佔博企收入已逐年下跌，若全面結束貴賓廳，對博企收入的影響或有限，但對整體澳門賭收的影響則難以估計。他又指，經過今次事件，中介人恐會在業內消失，或角色會淡化，往後博企或會自行經營高額投注場，不再依賴中介人。實德環球（487）旗下的十六浦度假村早於一年多前已結束所有中介人貴賓廳。實德環球副主席兼執行董事馬浩文表示，行內整體貴賓廳業務自2018年起已逐步萎縮，加上內地修例嚴禁境外賭場人員組織及招攬中國公民出境賭博，已預期貴賓廳業務將受進一步打擊，因此當時作出此該決定。