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內地進出口增速勝預期

2021-12-08 列印
　　中國11月出口及進口增速均勝預期。中國海關總署公佈，以美元計，11月份進出口總值5793.4億元，按年增26.1%。其中，出口按年增長22%至3255.3億元，勝市場預期的升20.3%；進口增長31.7%至2538.1億元，亦高於市場預期增長21.5%；貿易順差717.2億元，按年減少3.4%。

　　以人民幣計算，中國11月進出口總值3.72萬億元，按年增長20.5%。其中，出口增長16.6%至2.09萬億元，高於市場預期增長15.8%；進口增長26%至1.63萬億元，亦高於市場預期增長15.8%，貿易順差4606.8億元，按年減少7.7%。



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