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中國外匯儲備連升兩月

2021-12-08 列印
　　中國國家外匯管理局公佈，截至11月底，中國外匯儲備達32223.86億美元，較10月底增加47.72億美元，升幅0.15%，已連升兩個月；中國11月底的黃金儲備為6264萬盎司，連續27個月持平。國家外匯管理局副局長王春英表示，今年11月外匯市場交易保持活躍，跨境資金流動整體平穩，雖然世界經濟復甦面臨較多不確定因素，惟中國經濟運行整體平穩持續恢復，有利外匯儲備規模保持整體穩定。

        另外，香港金融管理局公佈，截至11月底，官方外匯儲備資產為4995億美元，較10月底升15億美元，相當於香港流通貨幣約7倍，或港元貨幣供應M3約48%。連同未交收外匯合約在內，香港於今年11月底的外匯儲備資產為4985億美元，較10月底增加5億美元。



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