中國外匯儲備連升兩月

內地和香港的新冠疫情持續平穩，兩地通關的商討，快將有結果。特首林鄭月娥透露，港府會制定優先群組，並透露通關之初，以商務人士為主，若屆時名額少，商務人士要「自己爭取」。此說法反映各界期望以久的通關，起初重於實務需要，以協助商界人士跨界處理積壓的事務為主，讓商界早日回復正常運作，為振興經濟作出貢獻，從而惠及社會各層面。這個務實思維，有其理性和實效，但兩地不少親人在疫下分隔多時，他們的探親需要，也不能忽視。 變種病毒的威脅揮之不去，即使兩地通關，首重防疫，故初期每天名額不會太多。有消息指約一千個，幾可肯定供不應求，尤其不少跨境家庭，親人過去兩年分隔兩地，無法見面，成為兩地的民生問...

2021-12-08