恒大首現境外違約 債權人未收到利息

中國恒大（3333）首度證實境外債務違約，有外媒援引4名恒大債券持有人稱，其並未在債券寬限期內收到利息，意味恒大首度觸發境外債務違約，此前該集團的多筆到期債息均在30天寬限期內清償。恒大股價似未受本次境外債務違約消息影響，雖然周一恒大股價一度大跌近兩成，失守2元關口，跌至1.81元歷史低位，但昨日仍微升1.1%，收報1.83元。據外媒報道指，債券發行人為恒大集團的子公司景程，是次違約的兩筆境外債務分別為，一隻應付利息為4190萬美元的2022年到期債券，及一隻應付利息為4060萬美元的2023年到期債券，共計約8250萬美元的債息有待清償。報道表示，恒大是次違約後，或會持續引發19億美元的境外債券「交叉違約」，令該集團成為中國歷來債務違約規模最大的企業。潤地獲43億貸款融資同時國際評級機構標準普爾表示，目前恒大已執行的資產處置尚不足以覆蓋到期債務。據本報不完全計算，許家印自今年中旬起至11月底，已動用私產累計套現資金約175億元人民幣。標普稱，上周一名債權人要求恒大償還2.6億美元的擔保義務，這表明發行人流動性仍然極度疲軟，但這一付款要求本身尚未構成違約事件。華潤置地昨日釋放利好消息，透露已經與銀行簽訂3份貸款融資協議，其金額分別為15.6億元（2億美元）、12億元（10億人民幣）及15億元，合共約43億元；2億美元的貸款融資為期1年，而其餘兩筆貸款融資則為期5年。雅居樂押3350萬股雅生活另外，上月底宣佈發24億元換股債「抽水」的雅居樂（3383），據聯交所數據披露，已於上周三將手中的3350萬雅生活（3319）的H股進行質押，若以雅生活昨日收市價18.08元計算，則該批股份約能抵押約6.06億元。