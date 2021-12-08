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證監上季盈餘減25%

2021-12-08 列印
　　證監會發表7至9月的季度報告，今年第三季證監會盈餘1.55億元，按年減少24.9%，主要受投資活動由盈轉虧，倒蝕5357.8萬元所致。不過期內本港證券市場日均交易額按季升7%，至1700億元，帶動徵費錄得6.2億元，按年增12.5%。證監會季內開支為4.63億元，較上季減少1%，並較去年同期減少12%。其中由於員工人數由一年前的932名，減少至901名，人事費用及董事酬金按年減少近一成，錄得3.48億元。

　　截至9月底止，在預留31億元作日後可能購置辦公室物業之用後，證監會儲備為48億元。另外，持牌機構及人士和註冊機構的總數約為4.84萬，數目保持平穩，其中持牌機構的數目為3180家。



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