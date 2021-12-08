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羚邦冀全年收入雙位數長

2021-12-08 列印
　　羚邦集團（2230）截至9月底上半年度按年多賺近12%至2862.4萬元，期內收益1.85億元，按年增加約24%。該公司主席兼行政總裁趙小燕表示，全個財年目標收入為雙位數增長，並期望未來媒體內容發行業務，以及品牌授權業務的佔比會更加平均。

　　該公司上半年媒體內容發行業務收入達近1.27億元，按年升8.1%，佔比為68.5%；至於品牌授權業務收入5813萬元，按年升82%，佔比逾30%。



　　趙小燕指出，媒體內容發行業務及品牌授權業務以往的佔比分別為80%及20%，形容兩者的業務發展緊密，集團目標為做大整個市場，冀兩項業務的佔比未來會愈趨平均。

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