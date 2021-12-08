中環IFC外望——渣打禤惠儀加入集團管理團隊

渣打集團（2888）管理團隊有最新變動，今次跟香港高顏值女「賓架」之一的禤惠儀（Mary，見圖）有關。渣打昨日公佈，身兼渣打區域行政總裁（香港、台灣及澳門）及渣打香港行政總裁的禤惠儀，會加入集團管理團隊，即時生效。渣打成個集團有六十幾個市場，聽聞喺咁多個市場的行政總裁中，暫時Mary係唯一能夠晉身集團管理團隊，而呢個團隊本身嘅成員都係集團內具份量嘅人士。當然今次決定亦反映渣打非常重視香港這個盈利貢獻最多的市場。該集團行政總裁溫拓思就話，喺思考如何透過變動管理團隊來達致執行戰略計劃的最佳效果時，佢哋決定在決策過程中加強客戶的聲音。考慮到這一點，很高興Mary能夠加入管理團隊；又話喺營運集團最大的市場——香港，她為團隊帶來豐富的經驗及專業市場知識。他期待Mary日後能在集團領導層擔當更積極角色。Mary加入渣打銀行後，一做便30年，曾先後在個人金融業務、財富管理、客戶經驗和公司管治等部門出任不同要職，2009年出任香港區個人金融業務主管，2015年執掌整個大中華及北亞地區的個人金融業務，2017年晉升香港行政總裁一職，依家仲加入埋集團管理團，前途一片光明。她會繼續向亞洲區行政總裁洪丕正匯報。WeLab購耶加達服務銀行金融科技集團WeLab宣佈，收購印尼的耶加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta，簡稱BJJ），並牽頭籌集19億元作收購和在當地投入科技資源創建其亞洲區第二家數碼銀行。該集團創辦人及行政總裁龍沛智接受彭博電視訪問時透露，WeLab計劃明年重啟上市計劃，惟前提是要先完成今次收購。龍沛智受訪時表示，最近重新審視集團的上市計劃，原預計今年內會有相關準備工作，但考慮到印尼的大型收購項目，目前首要是完成收購，並盡快擴展數碼銀行業務。問及目標上市地點會否仍是香港？他回應說，對上市地點持開放態度，又形容選擇很多，且市場複雜多變。WeLab於2018年時曾申請在港上市，但最後宣佈延遲上市計劃。隨著收購印尼傳統零售銀行BJJ，龍沛智稱，集團繼在香港成立虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）後，將會在印尼設立數碼銀行，並引入WeLab Bank的成功經驗，預計明年下半年印尼數碼銀行將可正式投入服務，與BJJ原有的傳統銀行服務雙線並行。鑑於BJJ本身已有盈利，期望可三至五年內達致收支平衡。他又稱，目前BJJ客戶基礎約1萬至2萬人，料現有客戶未來將逐步轉向使用數碼銀行。高瞻