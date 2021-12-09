傳內地列VIE黑名單 限初創科企離境上市

內地監管延伸至初創科企，外媒報道，中國計劃收緊初創科企尋求海外資金的規定，將一些使用VIE（可變利益實體）架構的初創科企列入黑名單，以減低外國股東在新一代科企的角色，及限制初創公司吸引海外資金及赴境外上市，預計有關措施不會影響現有使用VIE架構的公司，而相關名單最快於本月發布。《金融時報 》報道，內地中央政府擬建立一份黑名單，將限制初創公司吸引海外資金及赴境外上市，以減低海外股東在新一代科企的角色。黑名單的目標為使用VIE架構的公司，而業務牽涉數據及國家安全問題，預計名單最快本月公布，並將由國家發改委、商務部、證券監管機構和央行的中國監管部門制定。降外資股東影響力在20多年前，中國科企已使用VIE架構，避開與外國投資相關的規條，以及讓國際投資者入股公司，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）等國內大型科企均採用VIE架構。外媒引述知情人士表示，目前仍未清楚黑名單涉及的廣泛程度，惟不會影響現時使用VIE架構的公司，而海外投資者將來可以投資中國傳統行業，或一些不需要使用VIE架構籌集海外資金的行業，但並非是科技行業。其實美國亦有推出類似的規定，限制中國投資矽谷初創公司。而外媒引述數據指，241個在美上市的中概股，其中79%都使用VIE架構。德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，以上皆是傳聞，可以暫時觀察事態的發展。他續指，如果沒有外資注入內地初創公司，當然會造成影響，外國創投公司的成立歷史悠久，資金亦較多元化，惟影響未必會好大，因為內地的金融發展亦慢慢健全。信永中和香港管理合夥人盧華基表示，目前內地有很多不合法或質素欠佳的科企，在吸引海外資金後股價下跌，令海外投資者受損，影響中國形象，而黑名單有助提升市場人士對科創行業的信心，以及企業管治水平，對中國長遠發展有好處。