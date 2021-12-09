  • 2021年12月9日 星期四
  • 19º
  • 78%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 金融

余偉文：中概回流利港發展

2021-12-09 列印
　　美國推出《外國公司問責法》，在美上市的中概股或需要除牌。金管局總裁余偉文在一個論壇上表示，中美脫鈎對雙方均沒有好處，而中證監亦不希望雙方脫鈎，惟認為如果中概股回流本港掛牌，有利香港發展。他提及，未見外國投資者擔心中概股問題，目前環球資金不斷流入與內地相關資產。

        余偉文續指，內地經濟增長依然理想，加上在港掛牌的內地資產與環球的相聯性較低，而環球投資管理機構亦期望尋找一些相聯度低及高增長的資產，因此國際資金繼續流入，認為國際資金不會因為中美爭拗，而造成很大的影響。同場的港交所前行政總裁李小加指出，如果中美雙方不斷發生爭執，香港的長遠發展將受到影響。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd