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卓悅APEX Boom合作 明年進軍醫美市場

2021-12-09 列印
　　卓悅控股（653）旗下子公司卓悅健康與APEX Boom合作，明年進軍醫美行業。卓悅主席陳健文表示，因疫情原因，內地民眾到外地進行醫美手術變得困難，但香港跟內地通關有望，大灣區會為香港帶來龐大的醫美市場。其醫美業務還在籌備中，預計首家店會在港島區開設。另外，待疫情穩定通關後，料將會在內地一線城市開設分店。

　　卓悅健康與APEX Boom就醫美市場業務發展合作，訂立戰略合作諒解備忘錄。卓悅認為，與APEX Boom合作可能會為卓悅提供日後開發醫美市場及擴張業務的機會。APEX Boom主席黃和遠表示，和卓悅合作開展醫美服務貴精不貴多，店面初時不會開太多間。



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