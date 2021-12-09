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消費券帶動　易付達裝機量增四倍

2021-12-09 列印
　　電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑表示，消費券推出後，商戶的查詢大幅增加，近期的裝機量較消費券推出前已增加近四倍，其銷售點總數目達到逾2萬個，料公司未來會繼續發展更多增值服務。

　　該公司早前宣佈與中國平安保險（2328）旗下虛擬銀行平安壹帳通銀行合作，為中小企提供借貸服務，勞俊傑透露，目前對該計劃有興趣的客戶已有逾百家，該公司可透過大數據，向有需要申請的商戶作信貸評分，以助平安壹帳通銀行審核貸款，過程能更有效節省時間，而雙方合作經過金管局批准。



　　勞俊傑指出，是次促成合作，主要為雙方均期望幫助中小企在借貸上面臨的挑戰。

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