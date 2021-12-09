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太保壽險攻港 明年一月開業

2021-12-09 列印
　　中國太平洋人壽保險（香港）表示，於11月18日獲保監局授權在香港經營長期保險業務。太保壽險香港行政總裁阮瑞芬表示，太保壽險香港將專注健康保障、財富管理和退休養老方案產品，並透露最快於明年1月銷售保險產品。該公司團隊目前約有40人，會根據業務情況增聘人手，預計明年會增至約70人。

　　阮瑞芬表示，銷售渠道初期會以保險中介人為主，亦會透過網絡銷售較簡單產品，期望未來公司銷售渠道會更多元化。她亦指會以本港客戶為主，亦會因應市場需求，為內地訪港客戶提供服務。



　　太保壽險香港為中國太平洋人壽保險（太保壽險）全資子公司，而太保壽險為中國太保（2601）旗下子公司。

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