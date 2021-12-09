中環IFC外望——調查：近三分一港人曾接觸虛幣

近年興起的加密貨幣熱潮席捲全球，有調查發現，全球消費者對加密貨幣的興趣及使用率愈來愈高，在香港受訪者中，有接近三分一人曾直接接觸過加密貨幣。受訪香港家庭中，18%財務決策者已採用加密貨幣，作為轉帳、購買商品或接受付款。無論是作為投資工具，還是作交易媒介，本地受訪者每三個便有一個或在未來12個月內，將主要往來銀行切換至提供相關產品的銀行。信用卡支付公司Visa昨日發佈「加密貨幣現象：消費者態度與使用情況」的全球調查，佔91%本港受訪者對加密貨幣有認知，而使用或投資加密貨幣的人數相當多，近三分一已認識加密貨幣的成年受訪者已持有或使用加密貨幣，而當中有63%受訪者表示他們對加密貨幣的使用在過去一年有所增長。調查報告發現，持有與使用加密貨幣的主要原因包括分散投資，以及相信加密貨幣是金融服務的未來，而持有與使用加密貨幣的兩大驅動因素當中，有43%本港受訪者是為了參與「未來的金融方式」，而32%本港受訪者是為了令投資組合更多元化。安心出行今擴展 電訊商搶長者客港府今日起擴大「安心出行」應用範圍，以及明日推出「港康碼」。有本地電訊商乘勢推出月費計劃優惠，吸納潛在年長客戶群。數碼通（315）推出月費計劃優惠，並為長者及有需要人士提供智能手機支援。現有數碼通客戶開新線及上指定月費計劃，費用為70元包含4.5G無限數據，網速達2Mbps，新線用戶亦未有年齡及數量上限。香港電訊（6823）旗下CSL則早於11月推出月費58元的流動通訊服務計劃，並同時推出月費38元的關愛老人服務計劃，為年滿65歲、有經濟困難及其他合資格長者而設，月費計劃包含3GB的4G本地流動數據。若只按每月費用計算，和記電訊（215）旗下3香港推出的SoSIM儲值卡則為最抵選擇，售價33元已包50GB本地流動數據，網速達42Mbps，惟用戶須定期增值，以延遲使用期限。中國移動香港董事兼行政總裁李帆風出席活動時透露，集團將連同另外三間電訊營運商與香港賽馬會合作，為弱勢社群及長者共提供一萬部智能手機及數據卡，預料首輪計劃本月推行。高瞻