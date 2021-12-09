  • 2021年12月9日 星期四
  • 19º
  • 78%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 金融

生科股回勇　恒指上試24000 杜指曾跌百點 尾市回穩

2021-12-09 列印
■研究結果顯示，第三劑疫苗加強針有效中和Omicron，但美股昨晚早段先升後回。
Previous Next

        兩大新冠疫苗廠輝瑞和BioNTech均表示，初步實驗室研究結果顯示，第三劑疫苗加強針能顯著提升抗體水平，有效中和Omicron變異病毒，消息減退市場對Omicron憂慮，但美股昨晚早段先升後回，杜指報35674點，跌31點；納指亦微跌兩點報15684點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35723點，升3點；納斯達克指數報15759點，升72點。



　　滙控（005）美國預託證券價格曾見45.30港元，較香港收市價跌0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見473.58港元，較香港收市價升6.58港元。

美職位空缺較預期高

　　歐洲股市普遍回吐。德國DAX指數收報15687.09點，跌126點，跌幅0.80%。法國CAC指數收報7014.57點，跌50點，跌幅0.72%。英國富時100指數收報7337.35點，微跌2點。恒指夜期升154點報24157點，高水160點。

　　經濟數據方面，美國勞工部數據顯示，美國十月職位空缺增加43萬1千，至1103.3萬，市場預期為1047萬，期內職位空缺率為6.9%，前月為6.7%。

  金價靠穩。於紐約商品交易所，22年2月份期金接近收市時報每盎司1,786.4美元，升1.7美元。

　　港股經過周二急彈後表現牛皮，恒指承接隔晚美股升勢高開106點，重上24000點後表現反覆，最終在關前止步，收報23996點，升13點；國指收報8522點，微跌4點，初步升離10天線（8496）；科指收報5970點，微升1點，大市成交金額縮減至1161億元。

阿里挫4.7%領跌藍籌

　　多隻中概股急彈後回軟，阿里巴巴（9988）周二急彈12%後回吐，收跌4.66%，收報120.6元，領跌藍籌股；網易（9999）回吐1.88%，收報167.4元；百度（9888）跌2.03%，收報145元。

  相反，嗶哩嗶哩（9626）擬推新功能，拓展直播帶貨業務，全日走高1.9%，收報467.6元。

　　生物科技股回勇，港股生物科技指數升1.85%。野村指，醫療保健在內地充滿活力，擁有大量新藥、技術進步和新公司，認為中國醫療保健行業仍然是有投資機會的行業，因其基本面穩固；行業近期的改革對廣泛社會產生正面影響。藥明生物（2269）漲4.95%，收報101.8元，為表現第二佳藍籌股。再鼎醫藥（9688）旗下一款藥物，被納入國家醫保藥品目錄，刺激股價抽升10.2%，收報551元。金斯瑞（1548）亦揚8.4%，收報40元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd