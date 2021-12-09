杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35723點，升3點；納斯達克指數報15759點，升72點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.30港元，較香港收市價跌0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見473.58港元，較香港收市價升6.58港元。
美職位空缺較預期高
歐洲股市普遍回吐。德國DAX指數收報15687.09點，跌126點，跌幅0.80%。法國CAC指數收報7014.57點，跌50點，跌幅0.72%。英國富時100指數收報7337.35點，微跌2點。恒指夜期升154點報24157點，高水160點。
經濟數據方面，美國勞工部數據顯示，美國十月職位空缺增加43萬1千，至1103.3萬，市場預期為1047萬，期內職位空缺率為6.9%，前月為6.7%。
金價靠穩。於紐約商品交易所，22年2月份期金接近收市時報每盎司1,786.4美元，升1.7美元。
港股經過周二急彈後表現牛皮，恒指承接隔晚美股升勢高開106點，重上24000點後表現反覆，最終在關前止步，收報23996點，升13點；國指收報8522點，微跌4點，初步升離10天線（8496）；科指收報5970點，微升1點，大市成交金額縮減至1161億元。
阿里挫4.7%領跌藍籌
多隻中概股急彈後回軟，阿里巴巴（9988）周二急彈12%後回吐，收跌4.66%，收報120.6元，領跌藍籌股；網易（9999）回吐1.88%，收報167.4元；百度（9888）跌2.03%，收報145元。
相反，嗶哩嗶哩（9626）擬推新功能，拓展直播帶貨業務，全日走高1.9%，收報467.6元。
生物科技股回勇，港股生物科技指數升1.85%。野村指，醫療保健在內地充滿活力，擁有大量新藥、技術進步和新公司，認為中國醫療保健行業仍然是有投資機會的行業，因其基本面穩固；行業近期的改革對廣泛社會產生正面影響。藥明生物（2269）漲4.95%，收報101.8元，為表現第二佳藍籌股。再鼎醫藥（9688）旗下一款藥物，被納入國家醫保藥品目錄，刺激股價抽升10.2%，收報551元。金斯瑞（1548）亦揚8.4%，收報40元。