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人民幣破6.36 創逾三年半高

2021-12-09 列印
　　人民幣兌美元表現氣勢如虹，在岸價（CNY）昨升破6.36，收報6.3535，上漲143點子，創逾3年半的新高；離岸價（CNH）走勢更凌厲，連破6.36及6.35兩個關口，最多升208點子，高見6.3432，人民幣兌每百港元最高則報81.35。人民幣離岸價截至晚上近9時，報6.3439，升201點子。市場料人民幣兌美元可上望6.3水平。

　　人行降準後，市場預期內地或有機會再降準，甚至減息，惟在此情況下，人民幣依然高升，毫無軟態。對此，恒生銀行（011）首席市場策略員溫灼培表示，相信中央冀藉人民幣升值來加快國內產業升級，尤其在疫情下，其他國家生產力尚未恢復之時，更是一個最好的時機。

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