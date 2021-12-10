失業救濟初領減4.3萬 美股續造好 杜指升31點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35786點，升31點；納斯達克指數報15574點，跌212點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.31港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見464.45港元，較香港收市價跌8.15港元。
歐洲股市偏軟。英法德三大主要股市全線低收。英國富時100指數收報7321.26點，跌15點，跌幅0.22%。法國CAC指數收報7008.23點，跌6點，跌幅0.1%。德國DAX指數收報15639.26點，跌47點，跌幅0.3%。
美國上周首次申領失業救濟人數減少4.3萬人，至18.4萬人，創1969年以來的52年新低，數字亦勝市場預期。至於持續申領人數則增加3.8萬人，至199.2萬人，較市場預期為多。
金價走軟。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,775.8美元，跌9.7美元，跌幅0.54%。
恒指收升257點
市場進一步消化Omicron對經濟威脅憂慮，加上人民幣走強，恒指高開171點後，升幅曾擴大至327點，高見24324點，惟後勁不繼，恒指收升257點，報24254點；國指升134點，收報8657點；科指重上6000點，全日升132點，升幅達2.23%，收報6103點，大市成交金額1251億元。
輝瑞指「復必泰」有效應對變種病毒Omicron，醫藥及網上醫療股見追捧，包辦最佳藍籌頭兩名。
網上醫療股阿里健康（241）漲6.37%，收報7.68元，領漲恒指成分股；京東健康（6618）走高6.05%，收報71.9元；平安好醫生（1833）升3.76%，收報30.35元。
科網股支撐大市。阿里巴巴（9988）成立子公司加碼布局元宇宙，股價升2.32%，收報123.4元；騰訊（700）升1.2%，收報472.6元；美團（3690）外賣應用程式出現故障，但仍隨市升0.73%，收報247元；京東（9618）升1.3%；小米（1810）升0.94%。