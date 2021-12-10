上調外匯存準率至9% 人行阻人民幣急升

人民幣兌美元昨再創逾3年半新高，在岸價(CNY)及離岸價(CNH)日間持續高企於6.34水平。正當市場一片看好人民幣仍有升值空間之際，人民銀行卻於傍晚出手遏人民幣升勢，宣佈調高金融機構外匯存款準備金率2百個分點至9%。人行昨於晚上7時11分公佈，為加強金融機構外匯流動性管理，決定自12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高至9%。人幣兌美元急回在此消息公佈前，人民幣兌美元持續走強， 在岸價突破6.35水平，收報6.3457，升78點子；離岸價則再度升穿6.34，曾高見6.3394，後企穩於6.34。不過，人行出手後，離岸價和在岸價雙雙急回，離岸價在不足1小時由6.3469下挫至6.3838，較昨日收市跌達0.6%。期間，在岸價則由6.3477大瀉至6.3773。截至晚上9時許，離岸價報6.3790，跌331點子。星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，人行一方面由下周三（15日）起降準以釋放過萬億元人民幣長期資金，另方面同日起上調外匯存款準備金率，換言之人行願見銀行體系內有多些人民幣、少些外幣資金。在目前的環境下，人行也不希望在美元強勢下，人民幣仍單邊走強，這與基本因素並不相配合，故藉調高外匯存款準備金率間接地溫和調節人民幣匯價。獨立金融分析師葉澤恒指，自人行降準後，市場料內地明年首一、二季經濟向好，故利好人民幣走強，但認為即使11月內地出口強勁，但為免影響今後的出口表現，人行不願意見到人民幣升勢過急，故出招阻人民幣進一步上升，預期人民幣短期將於6.36水位徘徊。今年自4月以來，人民幣展現強勢，5月時已曾創逾3年新高，及至10月中以後，升值勢頭更強勁，近日創出逾3年半高位。