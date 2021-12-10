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人民幣貸款上月增1.27萬億

2021-12-10 列印
　　人民銀行公布，內地11月份新增人民幣貸款1.27萬億元（人民幣，下同），低於市場預期的1.56萬億元。當月的廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.5%，亦低過預期。
11月份新增人民幣貸款按年減少1605億元。分部門看，住戶貸款增加7337億元；企（事）業單位貸款增加5679億元；非銀行業金融機搆貸款減少364億元。
在該月底，人民幣貸款餘額191.56萬億元，按年增長11.7%，增速分別較上月底及去年同期低0.2個和1.1個百分點。
11月底，廣義貨幣（M2）餘額235.6萬億元，按年增長8.5%，增速分別較上月底及去年同期低0.2個和2.2個百分點。

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