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易綱：恒大事件不影響中長線融資

2021-12-10 列印
　　中國恒大（3333）未能在周一的最後期限前支付美元債券的到期款項，觸發境外債務違約。人民銀行行長易綱表示，恒大違約事件不會對市場中期及長期正常融資功能造成影響。據外媒報道，恒大主席許家印拒絕以快速出售恒大最佳資產的方式籌集資金，期望保留恒大價值最高的資產，除非以高價出售。
　　易綱昨日在本港出席一個研討會致辭表示，注意到近期境外美元債市場出現波動，引起香港投資者的關注。他指，香港作為發展成熟的國際金融中心，已建立一套有效的金融運作體系，亦有清晰法律規定和程序處理相關問題，認為短期內個別房地產企業出現的風險，不會影響市場中期及長期的正常融資功能。
　　


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