商湯恐遭美列黑名單 華府料禁美資持股

人工智能軟件公司商湯集團（020）招股截飛前傳來噩耗，外電引述消息指，基於新疆人權議題，美國財政部將於今日（周五）把商湯列入「中國軍工企業」黑名單，意味美資機構投資者不能持有商湯股份，目前持有商湯部分股權的美國私募基金，料要悉售手上持股。商湯將於今日截止公開發售認購，以及為其IPO進行定價。不過英國《金融時報》昨日引述消息指，美國財政部認為從事面部識別軟件的商湯，允許在新疆侵犯穆斯林維吾爾人人權，因此擬將商湯列入「中國軍工企業」黑名單。該行動為針對多個國家制裁措施一部分，以紀念人權日。白宮拒絕就商湯或被制裁發表評論，財政部亦沒有作回應。白宮拒就報道評論美國總統拜登6月時以「應對中國軍工企業威脅」為由簽署行政指令，將包括華為、中芯國際等59家中資企業列入投資「黑名單」，禁止美國人與名單上公司進行投資交易。因此一旦商湯被列入該名單中，意味美國投資者將不能投資商湯。據報道指，現時美國私募基金持有商湯股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權。由於該報道在昨日孖展截飛後才爆出，令商湯孖展仍有進帳，累計約30.5億元孖展，超購約4倍。分析指商湯在招股書已列明相關政治風險，料「黑名單」不會影響其上市，惟將進一步影響投資者信心，長遠或影響其流動性。商湯早於IPO前，旗下附屬公司北京商湯於2019年已被美國列入貿易「黑名單」，遭嚴格限制與美國公司展開業務合作。該公司今次IPO的上市團隊完全沒有美資投行參與，聯席保薦人為中金、海通國際及滙豐；聯席全球協調人為星展亞洲融資、招商證券（香港）及招銀國際融資。此外，商湯的基石投資者都沒有國際性基金，反以「國家隊」為主。