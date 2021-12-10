  • 2021年12月10日 星期五
  • 22º
  • 65%
熱門： 港康碼菠蘿包掟屎賞你遊尼加拉瓜

日報新聞 > 金融

信德斥32億購新加坡物業

2021-12-10 列印
　　信德集團（242）公布，透過旗下全資附屬公司Shun Tak High Point Pte. Ltd.，成功投得位於新加坡伊利莎白山30號第27地段620P擁有永久業權的物業。此項收購的總代價為約5.57億新加坡元（約31.9億港元），是信德五年內第五度在新加坡市中心收購的物業。
　　該集團指，新加坡伊利莎白山30號位於當地最豪華和廣受追捧的第9區住宅地段，自成一角地坐落於伊利莎白山的最高點。該地塊面積約為47606方呎，最大可建樓面面積約22.6815萬方呎。
　　該處步行至烏節路鐵路站僅需七分鐘，毗鄰多家著名教育機構，及多所廣受旅客歡迎的健康醫療設施。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd