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內地消費物價漲2.3% 創15個月新高

2021-12-10 列印
　　中國國家統計局公布，11月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.3%，低於市場預期的2.5%，創15個月新高，主要由於比較基數較低及受新加價影響。今年首11月，CPI按年升0.9%。
11月份，食品煙酒類價格按年升1.7%，影響CPI升約0.49個百分點。食品中，鮮菜價格升30.6%，影響CPI上漲約0.6個百分點；蛋類價格升17.6%，影響CPI上漲約0.1個百分點。畜肉類價格則下降19.7%，影響CPI下降約0.81個百分點，其中豬肉價格下降32.7%，影響CPI下降約0.68個百分點。
11月份工業生產者出廠價格指數按年升12.9%。

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