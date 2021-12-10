中環IFC外望——力世紀料電動跑車定價逾百萬

力世紀（860）昨日展示自家「Apollo EVision S」電動運動跑車，其創辦人暨董事長何敬豐（見圖左）表示，預計該款電動車將於明年正式發佈，2024年進行量產，屆時將會公佈銷售點等詳情，料每部定價達到100萬以上（人民幣，下同），生產或達過萬輛。何敬豐指出，該款電動車定位走高端路線，日後定價期望達100萬元以上，由於20萬至60萬元定價的電動車「太熱鬧」，市場競爭對手較多，預計量產數量於內地市場將達過萬輛。該公司亦正籌備Evision SUV，初步於2023年推出，2025年交付。生產方面，何敬豐稱，該款電動車將由自身團隊生產零件，再交由內地公司代工組裝，預計該電動車將於內地工廠生產，以供應本港、澳門、內地，以及近中國的東南亞市場。對於晶片短缺問題，何敬豐預計2024年晶片問題將會解決。他又指威馬為該公司大股東，預計未來雙方會有合作。鎧耀機械人攻交通消毒領域持續肆虐的疫情讓公眾更重視公共環境衛生，鎧耀環境衛生科技公司（AVALON SteriTech）自研的消毒機械人MoonStar，於11月獲機場快線採用，為其提供消毒服務。該機械人今年9月起，為國泰航空（293）部份客機提供服務。鎧耀集團聯合創始人暨主席霍文遜表示，MoonStar專攻公共交通領域消毒，以體型小巧、噴霧細微等見稱。他續指「如果消毒噴霧的顆粒較大，可能造成飛機電子元件浸水短路，或有安全威脅」。該集團高級副總裁，AVALON SteriTech首席執行官何偉康表示，MoonStar主要以租賃形式投入，該產品或於明年1月正式推出，暫未有具體售價。他預計明年營收可達約1000萬美元，該公司今年早前與軟銀公司合作推出商用清潔消毒機械人Whiz Gambit，在港售價約20萬元。高瞻