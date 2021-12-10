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中環IFC外望——力世紀料電動跑車定價逾百萬

2021-12-10 列印
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　　力世紀（860）昨日展示自家「Apollo EVision S」電動運動跑車，其創辦人暨董事長何敬豐（見圖左）表示，預計該款電動車將於明年正式發佈，2024年進行量產，屆時將會公佈銷售點等詳情，料每部定價達到100萬以上（人民幣，下同），生產或達過萬輛。
　　何敬豐指出，該款電動車定位走高端路線，日後定價期望達100萬元以上，由於20萬至60萬元定價的電動車「太熱鬧」，市場競爭對手較多，預計量產數量於內地市場將達過萬輛。該公司亦正籌備Evision SUV，初步於2023年推出，2025年交付。
　　生產方面，何敬豐稱，該款電動車將由自身團隊生產零件，再交由內地公司代工組裝，預計該電動車將於內地工廠生產，以供應本港、澳門、內地，以及近中國的東南亞市場。
　　對於晶片短缺問題，何敬豐預計2024年晶片問題將會解決。他又指威馬為該公司大股東，預計未來雙方會有合作。

鎧耀機械人攻交通消毒領域
　　持續肆虐的疫情讓公眾更重視公共環境衛生，鎧耀環境衛生科技公司（AVALON SteriTech）自研的消毒機械人MoonStar，於11月獲機場快線採用，為其提供消毒服務。該機械人今年9月起，為國泰航空（293）部份客機提供服務。
　　鎧耀集團聯合創始人暨主席霍文遜表示，MoonStar專攻公共交通領域消毒，以體型小巧、噴霧細微等見稱。他續指「如果消毒噴霧的顆粒較大，可能造成飛機電子元件浸水短路，或有安全威脅」。
　　該集團高級副總裁，AVALON SteriTech首席執行官何偉康表示，MoonStar主要以租賃形式投入，該產品或於明年1月正式推出，暫未有具體售價。他預計明年營收可達約1000萬美元，該公司今年早前與軟銀公司合作推出商用清潔消毒機械人Whiz Gambit，在港售價約20萬元。

高瞻

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