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科網股軟 恒指挫259點失兩萬四

2021-12-11 列印
■港股昨日未能守穩二萬四關。
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　　隔晚美股納指挫1.7%，拖累港股科網股表現，恒指三連升累漲逾900點後回吐，恒指低開184點續反覆偏軟，一度力守24000關，惟主要藍籌股出現沽壓，恒指下午時段愈跌愈多，尾市未能守穩24000關，最多曾挫338點至23916點，全日收報23995點，跌259點。
　　國指昨日收報8578點，跌79點；科指收報6035點，跌67點。北水南下共淨流入28.88億元，按日增32.31%，連續第13日流入。大市總成交1138.83億元。總結全周表現，恒指全周累升0.96%或229點，國指累升1.45%或123點，科指累升1.85%或110點。
阿里健康跌4.7% 藍籌最差
　　藍籌股大致受壓。ATMX向下，騰訊（700）跌近2%，收報463.4元；市場關注阿里（9988）牽頭財團或未能入主紫光集團，阿里股價跌1.8%，收報121.2元；美團（3690）跌1.6%，收報243元；小米（1810）跌1%，收報19.2元。
  另外，阿里健康（241）回吐4.7%，收報7.32元，為最差表現藍籌股、國指及科指成份股。主要金融股平保（2318）跌1.9%，收報57.8元；友邦（1299）跌1.3%，收報81.8元。市傳商湯（020）正討論或推遲香港上市，港交所（388）跌0.6%，收報468.2元；滙控（005）跌0.2%，收報45.2元。
　　生科股復現沽壓，香港上市生物科技指數插2.4%。藥明生物（2269）下滑4.3%，收報100.5元，為表現第二差藍籌股。百濟神州（6160）挫5.4%，收報183.4元；維亞生物（1873）瀉5.4%，收報5.46元。
　　濠賭股普遍向下。銀娛（027）據報擬下月關閉中介人貴賓廳，股價跌2.9%，收報41.85元；金沙（1928）挫3.6%，收報18.84元；新濠國際（200）下滑近5%，收報9.92元；永利澳門（1128）瀉4.2%，收報6.36元；美高梅中國（2282）跌3.7%，收報4.9元。
分析：下周或現政策市格局
　　英皇證券研究部總監陳錦興表示，港股後市走勢暫需觀望美國通脹數據對美股影響，另下周港股或現政策市格局，因具中央經濟工作會議相關消息出台，或不乏一系列穩增長措拖，預期港股短期整固後，將上試24500點。

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