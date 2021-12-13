短期走勢料窄幅上落 港股聚焦儲局議息結果

市場對變種病毒Omicron的擔憂逐步減輕，惟近期新股市場的氣氛較弱，加上臨近年尾，大市觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，港股短期內仍窄幅上落，中概股或持續受壓，短期大市焦點落在聯儲局本周四公佈的議息結果，以及即將公佈的多項內地經濟數據上。上周港股跟隨外圍向上，全周累計上升0.96%或229點，收報23995點。上周五夜期繼續向上，收報24065點，高水69點；ADR港股比例指數報24046點，較本港上周五收市升51點，預示今日或輕微高開。夜期ADR輕微向好聯儲局將於周二和周三舉行議息會議，並於本港時間周四（16日）凌晨公佈議息結果，市場觀望聯儲局會否加快縮減買債及加息步伐。金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，聯儲局主席鮑威爾較為「鷹派」，預料當局會減少買債規模及加息，可能較預期的每月減150億美元及明年的6月為早，但相信市場已消化消息。黃德几又認為，由於市場已消化人行出招、內地監管以及澳門博彩行業風險等利淡消息，預料港股短期會在24000點上方整固，相信下跌風險不大。另一方面，新股氣氛較差，中美角力亦影響市況氣氛，他相信恒指短期於23000點水平已見底，短期大市區間為23800至24500點，未來會續看好政策受惠的相關股份。光銀國際董事總經理林樵基則表示，變種病毒近日消息不斷，預計本周港股走勢仍會繼續膠着，雖然美股近期有輕微反彈，但仍較為波動，加上臨近年尾，預計大市本周未有特別方向，上落區間為300至500點，另外人民幣近期回軟，相信對中資股份或有壓力。專家料中概股仍受壓林樵基預計中概股短期仍會受壓，尤其商湯一事以及政策風險等，影響市場氣氛，若美國未來提早加息，短期會有利銀行股，另外相信未來一年疫情復甦的相關概念股仍會有炒作，雖然疫情現時有波動性，但經濟復甦大方向不變，傳統經濟相關股份或會受惠。京華山一研究部主管彭偉新表示，暫時外圍表現未有單一方向，部份仍於高位上落，短期港股於20天線應有阻力。