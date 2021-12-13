元朗甲廈快落成 信和冀吸灣區客

政府積極推動北部都會區，信和置業（083）率先在元朗矗立商業地標，該區首個甲級寫字樓綜合項目One North將於明年第三季落成，並於下月開始招租。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，會主攻大灣區創科、物流、貿易企業等租戶，其商廈有一定地理優勢，希望可吸納內地企業進駐，加強與大灣區內地城市接軌。食正北都概念 望吸內企蔡碧林形容信置是飲「頭啖湯」，該座商廈將會主力吸納科技、物流、貿易公司、以至政府部門承租，解釋指目前元朗相關的商業活動較為零散，但「雙城三圈」理念正在規劃，「政府一發展一個區，所有事情都會起動」，期望可將有關事業凝聚至One North進行。One North將於下月開始招租，蔡碧林認為，因應中港有望通關，已跟各大代理打招呼，吸納內地企業進駐，加強與大灣區內地城市接軌。她強調，不是要跟深圳、前海等地商廈爭奪創科企業租戶，因為人才會兩邊走，兩地都有寫字樓需求，「一定有交流先有雙圈經濟產生」，並指One North優勢在於地利及理想環境，「如果（公司）覺得大灣區代表將來，可能會選我們多些。」對於甲級商廈與現時元朗的寫字樓租金水平或有落差，蔡碧林稱，不擔心首批租戶的租金水平會較低，強調「事事都求進步」，並指出信置曾在新界西北有創造社區的成功案例，包括發展屯門市中心及黃金海岸，而One North只是北部都會區投資的第一步，日後如有合適機會，也會在元朗以至其他地段增加投資。料明年底推出商場One North用地是信置在2015年以16.9億元投得，該綜合項目鄰近港鐵屯馬線朗屏站，包含2座樓高14層的商廈部份，辦公室面積約44.5萬方呎；商場零售面積約11.3萬方呎；另外亦有2萬方呎的休憩園林。蔡碧林指出，商場部份亦料於明年底推出，整個項目的定位是融入該區環境，包括提供單車泊位，以及可予市民攜帶寵物進入。