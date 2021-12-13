——中國人民銀行前行長戴相龍昨天表示，美元在未來很長時間，還會是全球主要貨幣，中國也希望美元穩定。不過，美國政府的財政赤字太大，美元持有人會為此而擔憂。美國的經濟實力和黃金儲備已經不如當年般強勁，但美國還要「搞霸權」，他預期美元可能會出現長期下降的趨勢。——陽光房地產基金（435）行政總裁兼執行董事吳兆基表示，受疫情影響，部份寫字樓空置率較高，租金短期可能受壓，因此公司會對寫字樓項目更加審慎，更關注其出價和回報；而民生類零售項目較為穩健，相信最差時候已經過去，零售項目或能從低谷反彈。——順豪控股（253）公佈，斥資3100萬元收購一項物業。該物業為上水古洞道33號天巒II莫里茲大道洋房19號，收購代價相等於總面積每方呎約1.68萬元，將由公司內部資源支付。——騰盛博藥（2137）公佈，數據表明公司正在研究的「安巴韋單抗/羅米司韋單抗」聯合療法，保持對Omicron變種病毒的中和活性。該聯合療法已獲中國國家藥監局的上市批准，美國食品及藥物管理局（FDA）目前亦正審核緊急使用授權的申請。另外，騰盛博藥亦公佈，已收到美國FDA的通知，要求該公司暫停其BRII-732項目的一期臨牀研究。由於FDA已決定暫停islatravir的臨牀研究，因此相關的BRII-732一期臨牀研究亦要暫停。islatravir是美國藥廠默沙東正在開發的候選藥物，而BRII-732是islatravir的一種專利前藥。——第28屆中國國際廣告節上周六（11日）在廈門開幕。《央視網》報道，從第28屆中國國際廣告節上了解到，今年前三季度，內地頭部企事業單位廣告業務收入已經達到了9403億元人民幣，較去年同期增長20.91%，中國廣告市場規模預計將在今年突破1萬億元人民幣大關。報道又指，數字技術創新迭代與數字經濟蓬勃發展，將驅動廣告產業全面實施數字化轉型，促進廣告產業跨越式發展。