商湯策略延遲上市 悉數退還申請股款

中國人工智能軟件公司商湯集團（020）決定延遲上市，並將所有申請股款不計利息悉數退還給申請人，於12月15日（本周三）安排電子退款或寄發退款支票，集團又強調正致力盡快完成上市計劃。市場消息指，商湯對於在港掛牌「堅定不移」，最新目標是最快年底完成上市。中美角力影響下，商湯赴港上市一波三折，中國外交部昨日強力發聲回應事件，指出中方堅決反對強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止干涉，如美方執意妄為，中方必將採取有力措施堅決回擊。外交部：將採有力措拖回擊商湯原本在上周五定價，但同日傳來噩耗被美國財政部列入「中國軍工企業」黑名單，當時已有市場消息指，商湯已暫停定價活動，可能會押後上市。經過周末兩日討論，商湯昨日午間發通告證實會延期上市。商湯在公告中指出，全球發售及上市將會延遲，而且預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。商湯強調，仍致力盡快完成全球發售及上市。有市場消息稱，商湯會繼續推動上市，料向聯交所提交最新的風險披露聲明並獲批後，最快可於月內重新招股。路透引述消息人士指，商湯正在迅速採取行動在1月9日之前上市，因為根據監管要求，在此日期之後上市，商湯便須更新其財務數據資料。同時商湯承諾所有申請股款將不計利息悉數退還給申請人，將於12月15日（本周三）安排電子退款或寄發退款支票；公司亦會將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。本港各大券商緊急展開退款、退息及退費等行動。耀才證券指出，商湯如不幸步螞蟻後塵未能如期上市，耀才決定孖展認購客戶所涉及的利息及手續費，全數退回給客戶。富途證券則決定免除所有參與認購商湯客戶的認購手續費和全部銀行融資利息，與此相關成本均由富途承擔。華盛證券亦稱商湯打新的手續費、利息和已使用卡券將退還客戶。