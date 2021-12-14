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許家印贖回2.22億股恒大

2021-12-14 列印
　　中國恒大（3333）主席許家印近月抵押的5億持股，上周遭斬倉2.78億股後，最新披露資料顯示，他已將餘下的2.22億股贖回，解除有關抵押。該批股份以昨日收市價計，價值約3.82億元。
　　聯交所披露權益顥示，許家印繼上周連續4日遭強制出售2.78億股後，在上周五餘下未被斬倉的2.22億股亦出現權益變動，原因顯示為「向合資格借出人以外的人，提供作為保證的股份權益已獲解除」，換言之許家印已將其他股份贖回。
　　許家印今年10月初持有101.6億或76.69%恒大股份，至今曾大手減持12億股套現2.68億元，令持股量降至67.87%，另外亦有5億股作出抵押。

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