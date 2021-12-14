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復星減持青島料套現26.6億

2021-12-14 列印
　　青島啤酒股份（168）昨公佈，復星集團旗下復星產業控股及China Momentum Investment（BVI）Limited，上周四（9日）於聯交所透過場內交易方式，合共減持青島啤3800萬股H股，佔總股本約2.78%，有關持股比例降至5.06%，若以當日收市價70元計，復星套現約26.6億元。
　　青島啤酒昨日公佈，合計持有公司總股本5%以上股份的股東復星國際旗下兩家實體於本月9日，減持公司H股3800萬股，變動不觸及要約收購，不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。
　　復星集團持有青島啤酒6898.4萬股H股，減持後，復星持股將降至5.06%。

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