世茂集團股債齊插 多隻境內債曾跌停牌

世茂集團（813）多隻境內債昨日受負面傳聞影響大跌，先後觸發盤中停牌，股價亦爆瀉逾一成。隨後集團旗下物管公司世茂服務（873）發布公告指，擬以交易價16.54億元人民幣，收購同系公司的全數商業物業管理業務；交易完成後將有效補充世茂股份（600823.SH）現金。對於昨日於資本市場遭遇「股債雙殺」一事，世茂回應稱，是因周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資者恐慌性拋售，內部正積極與投資人溝通並了解情況，有進一步消息會及時與投資者溝通。受負面消息拖累，世茂昨日高開低走，低見6.95元，收市插水12.16%，報7.08元；世茂服務（873）走勢相若，收報7.12元，瀉9.18%。債市方面，「20世茂06」跌幅一度達54%。「20世茂06」曾瀉五成大和在最新發表研究報告中，下調世茂的預期收入和毛利率，並透露世茂遭遇「股債雙殺」，是受到不準確消息和合同銷售指引下降影響，投資者需要時間恢復信心，並認為世茂短期內貸款違約風險不大，因該集團日前宣布先舊後新配股，籌集資金可用於償還債務，其股價受到近期事件的過度懲罰。世茂服務昨晚透露，是次收購所獲取的項目均位於一線和重點二線城市，有諸多城市地標項目，品牌效應良好，將有助於公司市場業務拓展。同時，相關商業項目客戶屬於高階客戶，將為母企創造進一步發掘業務可能性。世茂股份昨日亦於上交所發布公告明確道，擬將旗下所屬的物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售予姐妹公司世茂服務，同時將47個在建項目的物業管理業務、未來預計交付面積約614萬平方米，全數納入此次交易範圍。完成交易後，世茂股份現金流將得以有效補充，為推進旗下項目的開發建設，提供更有力保障；同時能集中資源投入商業地產開發和營運，進一步聚焦主業經營。