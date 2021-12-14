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新地向嘉里物流 出租屯門全棟倉庫

2021-12-14 列印
　　新地（016）與嘉里物流（636）簽訂租務協議，新地向嘉里物流出租屯門工業區一整座物流倉庫，面積15.8萬平方呎，為期3年。新地旗下新鴻基地產代理房地產組合資產管理及交易策略部總經理霍利民表示，疫下物流租賃需求強勁，租金回報較部分甲級商廈更吸引，未來會擴展工業物業資產組合。
        新地租予嘉里物流的物流倉庫儲物業位於屯門工業區，樓高4層，涉及15.8萬方呎，租期3年。霍利民指出，該座物業位置鄰近屯赤公路，往來機場及港珠澳大橋方便，而以一整棟大型倉儲物業出租的好處，在於租戶可使用外牆及天台空間。
        他未有透露租金詳情，但指出回報吸引。


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