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百心安再度招股 增發行股數籌6億

2021-12-14 列印
　　生科股百心安（2185）昨日捲土重來招股，未有「劈價」之餘，更增加發行股數，最高集資額達5.9億元，較上一次招股多34%。不過，該股首日孖展認購反應冷淡，多家證券商累計錄約1780萬元孖展額，未足額。
  百心安今年11月曾公開招股，但招股後稱鑒於市況而延遲上市，昨日低調重新登場，招股價介乎21.25元至24.79元，一手500股，入場費12519.9元；預計本月23日掛牌。今次百心安的招股價與上一次的招股價21.26元至24.53元未有太大分別，但發售規模卻較早前有所增加，上月原定全球發售1793.7萬股，最新增加約33%至2393.7萬股。



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