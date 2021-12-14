中環IFC外望——中銀冬奧紀念鈔珍藏版接受競投

中銀香港（3988）推出200套「北京二○二二年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版，供公眾於昨日起至明年1月10日申請競投。此次紀念鈔慈善珍藏版號碼經精心挑選，極具珍藏價值。有關銷售收益在扣除相關成本後，將全部捐贈作本地公益慈善用途。紀念鈔慈善珍藏版包括無英文冠字和冠字AA，合共七款供競投，包括單鈔——金鑽珍藏版15套（每套競投底價港幣一萬元）、單鈔—銀鑽珍藏版50套（每套競投底價港幣8000元）、單鈔——銅鑽珍藏版50套（每套競投底價港幣5000元）；四連張——白金珍藏版25套（每套競投底價港幣3萬元）、四連張——珍珠珍藏版25套（每套競投底價港幣2萬元）；整版35連張——鑽石珍藏版17套（每套競投底價港幣6萬元），以及整版35連張——翡翠珍藏版18套（每套競投底價港幣5萬元）。中銀香港已委託安永會計師事務所作為獨立第三方，處理紀念鈔慈善珍藏版的競投事宜。有關競投將不設競投數量限制，並以價高者得為原則，如超過一名投標者以相同的最高投標價競投同一套號碼的紀念鈔慈善珍藏版，安永將以電腦抽籤方式分配。置地引餐飲初創短期進駐本地餐飲服務業在後疫情時期逐漸回暖，為激活物業組合價值，並扶助新興香港本土品牌，置地公司於旗下中環物業組合內引入45間新餐飲概念商家進駐，提供短期租約，鼓勵餐飲初創於怡和大廈美食廊BaseHall內開設期間限定店，同時公司冀通過全面推進數碼化服務，吸引更多新世代客戶群體。商廈業務部董事及主管安德燊表示，全新餐飲概念的進駐體現置地公司持續提升其所打造的生態圈，以服務新世代的商業領袖，冀迎合現有忠實客戶群的同時，吸引年輕客戶。目前在置地中環物業組合內，已有15間「即買即走」概念食店等，其中大部份可透過手機應用程式Centricity進行餐廳預約及訂餐服務。置地公司計畫於中環物業組合內全面推行創新數碼服務，當中包括推出租戶專屬、具備餐廳預約與訂餐等功能的Centricity手機應用程式。自推出以來，該應用程式已錄得超過4.5萬單餐飲預訂定單，並獲整個物業組合內超過75%的租戶下載及啟用。高瞻