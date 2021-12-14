杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35744點，跌226點；納斯達克指數報15507點，跌123點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見44.45港元，較香港收市價跌0.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見457.95港元，較香港收市價跌8.65港元。
港股夜期回軟，中段跌282點，報237.35點，較恒指收市低水220點。
關注鮑威爾言論
美國聯儲局將於周二及周三議息，結果將在香港時間周四凌晨公佈，市場關注聯儲局主席鮑威爾的言論。至於英倫銀行與歐洲央行亦會在周四舉行議息會。
國際油價向下，紐約期油昨晚曾跌0.7%，至每桶71.2美元。
摩根士丹利發表報告，預計美股明年下跌的機會率為六成，又指聯儲局加快縮表步伐，會令美股在第一季度向下。
恒指高開倒跌41點
中央經濟工作會議定調明年「穩中求進」，港股受A股帶動，高開246點後，最多曾升390點，至本月高位24385點，惟尾段升勢不保，最終更倒跌41點，收報23954點。國指則跌27點，收報8551點，20天線（8686）同樣得而復失；科指跌13點，收報6022點，大市成交金額1296億元。
網上醫療股昨日逆市造好，平安好醫生（1833）建議回購股份，股價曾飆11%，全日收升7.4%，報31.2元。阿里健康（241）漲4.1%，收報7.62元，為表現第二佳藍籌股；京東健康（6618）升2.34%，收報72.25元。重磅科網股走勢分化，美團點評（3690）揚2.06%，收報248元；騰訊（700）升0.69%，收報466.6元。阿里巴巴（9988）曾漲逾3%，惟最終收低0.08%，報121.1元。
中央經濟工作會議提出適度超前開展基礎設施投資，帶挈基建相關股走高。基建三寶中鐵（390）升1.75%，收報4.06元；中鐵建（1186）升1.38%，收報5.13元；中交建（1800）漲2.13%，收報4.31元。