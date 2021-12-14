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騰訊有望首派中期息

2021-12-14 列印
  「股王」騰訊（700）上市18年首度派中期息在望，騰訊昨日公佈，董事會預期將於下周四（12月23日）審議一項決議，以批准派發中期股息。有分析指，有關舉動屬利好消息，或會吸引到大型基金等投資者，另外派息同時反映公司現金流狀況不錯。騰訊昨日收報466.6元，升0.7%。
　　騰訊自2004年上市18年以來，未曾派發過中期股息，若決議獲通過，將會是首次派發中期息。參考過往派息記錄，騰訊每年僅派息一次，為末期業績股息，去年度末期股息為1.6元，上年度則為1.2元。
　　騰訊股價由年初高位775.5元，大跌近四成，光銀國際董事總經理林樵基表示，相信有關舉動屬利好消息，或會吸引到希望收息的投資者，包括大型基金等入市。

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