美上月PPI飆升 通脹壓力加劇 美股兩連跌 納指挫209點

美國10年期國債孳息率上升，加上在聯儲局發表議息結果之前，美國的最終需求生產物價指數（PPI）高於預期，顯示通漲壓力大，美股昨晚早段偏軟。杜指早段曾跌126點，至35524點，跌幅為0.35%；標普指數曾跌29點或0.6%，納指則曾跌225點或1.5%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35568點，跌82點；納斯達克指數報15203點，跌209點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.34點港元，較香港收市價跌0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見460.26港元，較香港收市價升0.46港元。惠譽：料美明年經濟增速加快歐洲股市連續第五個交易日下跌。新冠 Omicron變種病毒在歐洲地區持續傳播，打擊市場情緒。英國富時100指數收報7218點，跌12點，跌幅0.18%。德國DAX指數收報15453點，跌168點，跌幅1.08%。法國CAC指數收報6895點，跌47點，跌幅0.69%。美國聯儲局自周二起一連兩日議息，市場觀望議息結果。市場普遍預計，聯儲局將宣佈加快縮減買債計劃，為明年的提前加息做準備。評級機構惠譽表示，受到勞動力市場強勁、家庭資產負債狀況好轉和商業投資改善的推動，美國明年經濟增速將加快。惠譽預料，聯儲局將於明年6月後逐步提高政策利率；惟更持久或更高通脹亦是一個風險，可能引發更嚴厲的貨幣緊縮周期。金價下挫。於紐約商品交易所，黃金期貨市場交投最活躍的22年2月期金，收報每盎司1772.3美元，跌16美元，跌幅0.89%。經濟數據方面，美國11月最終需求PPI按月上升0.8%，高於市場預期的0.5%升幅，前值10月為上升0.6%；按年升9.6%，升幅創2010年以來最大，並高於市場預期的9.2%升幅。11月扣除食品和能源的最終需求PPI按月上升0.7%，高於市場預期的上升0.4%，前值10月亦為上升0.4%；按年上升7.7%，升幅創有紀錄以來新高，並高於市場預期的7.2%升幅。港股方面，英國證實最少一人感染新冠變種Omicron後死亡，投資者關注疫情擴散打擊經濟，港股昨日低開260點後，跌幅曾縮至137點，但午後再跌394點，至全日低位23560點，恒指收跌318點，報23635點。國指跌132點，報8418點；科指跌137點，收5884點，成交1199.87億元。市場憂疫情擴散 港股再跌318點耀才證券研究部分析員鄧均樂指，疫情具負面變化，大市走勢偏淡，加上美國聯儲局本港時間周四凌晨公佈議息結果，基於市場對聯儲局加息取態未有統一方向，資金仍以觀望為主，並趁機沽出早前反彈板塊如科網及內房股等，並轉為泊入電力及新能源股等國策支持板塊，科網股更受累商湯遭美列入黑名單所反映的中美關係緊張影響，多隻第二上市個股持續走低，反映投資者正沽貨，故相關板塊與內房股暫不宜沾手。