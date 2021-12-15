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屢發違禁信息 微博遭罰三百萬

2021-12-15 列印
　　國家網信辦約談處罰新浪微博（9898），針對近期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發佈或者傳輸的信息，情節嚴重，依相關法律、法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。據悉，北京市互聯網信息辦公室對新浪微博運營主體北京微夢創科網絡技術有限公司依法予以共計300萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。今年1月至11月，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款1430萬元。
　　網信辦負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發佈審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發佈信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。

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