內地媒體引述世茂昨晚回應，將終止上海浦城路580弄房源銷售，並啟動善後程序，依據合同約定進行處理。世茂服務股價爆瀉32.02%收報4.84元，曾創新低見4.74元；融創服務（1516）急跌17.05%收報8.61元；恒大物業（6666）挫13.21%收報2.89元；碧服（6098）插10.17%收報47.25元。
將終止滬房源銷售
有市場人士分析指，部份內房早前忙於應付境外債務，但疏忽境內流動性問題，加上銷售數據連續數月遜於預期，短期內多個資金來源堵塞，導致資金鏈緊繃。據內地官媒昨晚消息透露，世茂上海子公司世茂股份（600823. SH）已發佈最新回應指，將終止上海浦城路580弄房源銷售，並將啟動善後程序；同時為客戶辦理解除房屋買賣合同，並依據合同約定進行處理。
世茂股份又披露，接獲上交所問詢函，要求說明本次交易是否涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，是否損害上市公司利益和中小股東合法權益。要求說明將物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售給關聯方的交易必要性，並要求說明有關交易是否有利於上市公司後續經營發展。
同系買賣資產被指作價高
世茂服務於本周一曾公佈，以16.53億元（人民幣，下同），向同系世茂股份收購其下屬的全部商業物管資產，但該交易遭市場抨擊作價過高不合理，並擔憂內房將物管股當作「提款機」。