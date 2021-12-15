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中移動料全年多賺8%

2021-12-15 列印
　　獲批A股上市的中國移動（941），上市文件披露，截至12月底止年度，預期今年全年營業收入介乎8448.77億元（人民幣，下同）至8525.58億元，按年增加10%至11%；歸屬母公司淨利潤為1143.07億元至1164.64億元，按年增長6%至8%。中移動A股IPO擬集資多達560億元，有望成為近10年來A股最大IPO。
　　公司又指出扣除非經常性損益，歸屬母公司股東淨利潤約1072.85億元至1093.28億元，按年增長介乎5至7%。至於今年首九個月營業收入按年增長12.92%至6486.3億元，股東應佔淨利潤增長6.63%至869.62億元。

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