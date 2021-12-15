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花樣年澄清無被接管

2021-12-15 列印
　　陷入「被接管」傳聞的內房花樣年（1777），昨日於該公司的微信公眾號上發澄清聲明，已注意到有報道指花樣年集團及花樣年投資控股已被債權人接管，該公司作出澄清並強調花樣年集團及花樣年投資並沒有被接管。受澄清聲明刺激，花樣年股價昨日急漲近一成，收報0.345元。
　　花樣年是次回應與早前市面曝光的公開資料大相逕庭，有市場人士分析，目前內房正著手處理境內外債務問題，不排除同一房企兩地分部存在信息差的可能，惟花樣年曾構成債務違約，最終或難逃債務重組，其下屬子公司進入接管流程的傳聞亦屬合理。上周曾有本地傳媒引述市場公開資料稱，花樣年的香港子公司花樣年投資早在10中旬，已遭數名債權人申請委任接管人。


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