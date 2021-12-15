富衛私人配售籌百億 李嘉誠基金會參與

電訊盈科（008）主席李澤楷私人持有的富衛集團（FWD Group），在美國上市大計觸礁後，昨宣佈透過私人配售，集資14.25億美元（約111.2億港元），完成配售後其估值料達約702億港元。消息人士表示，雖然富衛已獲美國證交會准許進行路演，但鑑於日後在美上市仍有可能遇到監管問題，已決定轉戰香港，預計明年首季向港交所（388）遞上市申請。富衛昨日公佈，已向多名投資者簽訂認購協議，發行新普通股進行私人配售，集資14.25億美元，預計本月內完成，但須滿足慣例成交條件；集資所得將用於支持富衛的增長及降低槓桿。今次參與配售的投資者，部份是富衛美國IPO的投資者，包括李嘉誠基金會、退休服務公司雅典娜控股，其他投資者有現有股東瑞士再保險、盈科拓展，Metro Pacific Investments Corporation、泰國匯商銀行，及加拿大養老基金投資公司。李澤楷暫為大股東據富衛向SEC遞交的上市文件，李澤楷目前持有富衛7.51億普通股或84.1%股權，為公司大股東，暫未知配售後李澤楷的持股會否被攤簿。消息人士指，富衛已獲SEC准許進行路演，但考慮到中、美關係緊張，擔心日後在美上市仍有可能遇到監管問題，因此決定轉戰本港上市，但仍然對於美國上市的可能性保持開放態度。他指，富衛預計明年首季遞交上市申請，但會否放棄採用WVR架構將值得注意。上季新業務價值增兩成富衛表示，今年第三季的壽險新業務價值按年增長為21%，首九個月的新業務價值增長為43%。富衛首席執行官兼執行董事黃清風表示，今次配售反映投資者支持該集團持續增長，及對富衛保持在亞洲具吸引力的人壽保險行業的凌厲走勢充滿信心。